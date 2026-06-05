Mohsen Rezaei, këshilltar ushtarak i Liderit Suprem të Iranit, Mojtaba Khamenei, ka deklaruar se bisedimet me Shtetet e Bashkuara për të arritur një marrëveshje paqeje janë në një ngërç total.
“Negociatat janë në ngërç dhe Trump duhet ta thyejë këtë ngërç, topi është në fushën e Trumpit”, tha Rezaei në një intervistë për CNN në Teheran.
Rezaei paralajmëroi gjithashtu se nëse konflikti rifillon, lufta do të zgjerohet në Oqeanin Indian, Detin e Kuq, Ngushticën Bab al-Mandeb dhe Mesdhe.
Deri tani, Houthis (Huthitë) në Jemen, të mbështetur nga Irani, kanë shmangur sulmet ndaj anijeve në Ngushticën Bab al-Mandeb, e cila çon në Detin e Kuq.
Sipas ekspertëve, mbyllja e njëkohshme e Ngushticës Bab al-Mandeb dhe Ngushticës së Hormuzit do të ndërpriste rreth një të katërtën e furnizimeve botërore të naftës dhe gazit.
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