Analisti politik Preç Zogaj deklaroi se shkarkimi i kryebashkiakut Erion Veliaj nga Këshilli Bashkiak e kalon përgjegjësinë te kryeministri Edi Rama. Gjatë emisionit “Trialog” në RTSH, Zogaj e cilësoi këtë vendim si një kombinim të faktorëve politikë dhe juridikë.
Sipas Zogajt, motivi politik qëndron në perceptimin e Ramës se mungesa e Veliajt ka krijuar një vakum në drejtimin e bashkisë.
“Unë mendoj se vendimi ishte edhe politik edhe juridik. Politik në kuptimin që Kryeministri Rama perceptonte mungesën e drejtimit të bashkisë më të madhe, e cila është shquar me disa kriza, duke parë edhe në perspektivë që sapo ka nisur procesi gjyqësor kundër tij dhe mund të zgjasë, dhe hodhi këtë idenë e shkarkimit të Erion Veliajt për të shkuar drejt zgjedhjeve të parakohshme në Bashkinë e Tiranës dhe për zgjedhjen e kryetarit të ri që të mbajë përgjegjësinë për ta drejtuar. Kjo është politike në kontekstin e vakumit që është krijuar në drejtimin e bashkisë.”, tha Zogaj.
Analisti ngriti gjithashtu pyetjen se përse ligji bën dallim mes shkarkimit të një kryebashkiaku dhe atij të një deputeti.
“Do kisha dashur që pse neni për shkarkimin e kryetarit të bashkisë ka një fjali që ndryshon nga shkarkimi i deputetit. Deputeti duhet të mungojë 6 muaj pa arsye, kurse kryetari i bashkisë duhet të mungojë 3 muaj pa thënë me apo pa arsye. Ligjvënësi e ka vendosur. Unë mendoj që arsyeja është se një deputet është një e njëqind e dyzeta e parlamentit, kurse një kryetar bashkie nuk mund të mungojë kaq gjatë.”, shpjegoi Zogaj.
Ai argumentoi se kjo diferencë ekziston sepse një kryebashkiak, ndryshe nga një deputet, mban një rol drejtues dhe nuk mund të mungojë për një periudhë kaq të gjatë pa cenuar funksionimin e institucionit.
