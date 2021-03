Jozefina Topalli thotë se beteja e saj është të largojë nga politika kryeministrin Edi Rama, kreun e PD Lulzim Basha dhe presidentin Ilir Meta. Sipas saj PD është shkrirë nga marrëveshja e Ramës me Bashën.

“E kam gjetur veten duke buzëqeshur. Është një linjë partie që përcillet si propagandë.Mua nuk më impresionon, ai e bën për të imopresioni njerëzit që më rrethojnë. Është përdorur si një provë e atyre që kërkojnë vende të sigurta në kuvend ndaj kryetarit. Jemi kthyer më keq se në kohën e Enver Hoxhës,. Unë jam për largimin e Edi Ramës, Lulzim Bashës dhe Ilir Metës.

Të 3 merrem mirë me njëri tjetrin pavarësisht shantazheve që bëjnë në meida bëjnjë pazare. Dua të kthej të djathtën reale që të dy bashkë e kanë shkri. Kjo është bërë në marrëveshjen e 2017, mes Bashës dhe Ramës. Unë si marr vota kujt. Ato vota që do të shkojnë te Basha të shkojnë aty ata që do vijnë te unë të vijnë te unë”, tha ajo.