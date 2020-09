Ish-kryetarja e parlamentit, Jozefina Topalli ka folur për “Report Tv”, në lidhje me zgjedhjet parlamentare që do të zhvillohen me 25 prill.

Topalli ka deklaruar se Basha duhet të largohet nga drejtimi i PD para zgjedhjeve.

Sipas saj në PD duhet një lider i pakorruptuar që sjell besim.