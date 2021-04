– Me bindjen se Lëvizja Për Ndryshim do jetë një faktor i rëndësishëm politik për krijimin e qeverisë së re, Jozefina Topalli është e qartë në rrugën që do të ndjekë pas 25 prillit. Duke i besuar nuhatjes së saj politike, që thotë se nuk e ka zhgënjyer kurrë, ajo është shprehur e sigurt, se asnjë nga 2 partitë e mëdha, PD-PS nuk do marrë dot votat e mjaftueshme për të qeverisur e vetme, e nisur nga kjo, Topalli ka zbuluar në Report Tv që do të negociojë me demokratët. Megjithatë, ka një kusht, që Basha të mos jetë kryeministër, por Shqipëria të ketë një ‘‘ shqiptar. Nëse fiton PS-ja, Topalli e përjashton si mundësi bashkëpunimin me ta, por thotë se do të bëjë opozitë të fortë kundër Edi Ramës dhe personave që e mbajnë atë në pushtet.