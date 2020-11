Pasi u fut ne fushëbeteje Jozefina Topalli ka nisur punën për mbledhjen e firmave për ta kthyer lëvizjen ne parti politike. “Ka grupe që po punojnë për të mbledhur firmat, për të kryer procedurat për legalizimin e kësaj lëvizje. Në një terren ku 40 përqind e shqiptareve jetojmë me pak se 5 dollarë, ku qeveria është e zhytur ne skandale dhe opozita është e pabesueshme ka nevoje per një termet ne skenën politike shqiptare”.

Ish numri dy i Partisë Demokratike rrëfen se nuk do e kishte dashur kurrë krijimin e një lëvizje të re.

“Arsyeja kryesore është se ekziston një përçarës që nuk rri të bashkojë gjithë këto forca politike sëbashku. S’ka qenë dëshira ime kjo, kam shpresuar që brenda forcave politike te niste një reforme e brendshme nuk ka ndodhur”.

Lulzim Bashës nuk ja përmend emrin as kur pyetet per sulmet e tij ndaj formacioneve te reja të djathta për të cilat thotë se janë krijesa te Edi Ramës.

“Nuk është se e dëgjoj me personin për të cilin ju flisni. Është e vërtete që ka një mendësi enveriste, që mendojnë nqs je me Lulin je me Meten, nqs s’je me Meten je me Ramen. Nese s’je me Ramen je me Lulin dhe anasjelltas”.

Anëtarët e lëvizjes janë kryesisht të rinj, studentë të fushave të ndryshme. Bashkë me ta më 25 Prill synon të marrë kryesisht vota djathta, ndërsa lë në pikëpyetje zonën ku do të garojë.

“E Shkodrës e Tiranes apo ndonjë qyteti tjetër nuk ka rendësi. Lidhja ime me demokratet është e pazgjidhshme dhe sigurisht gjithçka do te shkoje ne funksion te tyre, sigurisht edhe te shqiptareve te tjerë të pa parti. Por ne mënyre te veçante me ata me të cilët kam një jetë beteja.

Lë një shteg hapur për rikthimin e saj në Partinë Demokratike, por me një kusht të ikë Lulzim Basha. Pranon ftesën e Astrit Patozit, për të bashkuar forcat në një listë të përbashkët.

“Asnjëri nuk ka luksin për të humbur asgjë në diferenca te vogla përballë një kauze te madhe për të larguar tre kryetarët”.

/a.r