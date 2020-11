Ish deputeti Ervin Salianji ka folur për herë të parë për jetën private.

Gjatë një sfide në ‘Shiko kush luan’ për të hapur petat e byrekut, Salianji zbuloi se është në një lidhje dhe se po bashkëjeton me dikë.

Ai refuzoi t’i përgjigjej pyetjes “Me kë”, duke e mbajtur sekret identitetin e partneres.

Më tej, Salianji zbuloi se ka mbajtur dhe lidhje të fshehtë.

Nderkohe qe ne PD eshte dhe nje person tjeter qe deklaron se ka “top secrete” ne jeten e tij!

Nuk behet fjale per te dashur sekrete, pasi Sali Berishen e “thyen” ne mes Liria, por per kandidimin me 25 prill per deputet!

Ne disa dalje publike Berisha ka dceklaruar se eshte “top secret:” qarku ku do te kandidoje!