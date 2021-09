Top Channel për disa vite rresht është në krye të listimeve të faqeve që analizojnë shikueshmërinë e kanaleve të Youtube. Kanali Top Channel Albania ka arritur në 3.4 miliardë shikime të prodhimeve të saj nga të cilat 1.5 miliardë janë vetëm në sezonin televiziv të vitit 2021. Top Channel ka shikueshmëri 2.5 herë më të lartë se ndjekësi më i afërt televizion Klan dhe dy herë më shumë se të gjitha mediat e tjera së bashku.

Platforma ‘Social Blade’ e cila analizon shikueshmërinë e kanaleve në youtube, e rendit Top Channel në vendin e 713 ndërsa ndjekësin më të afërt, televizionin Klan në vendin e 3562, ose 2849 vende më poshtë.

Rritja e shpejtë e shikueshmërisë së prodhimeve të Top Channel në Youtube e tregon edhe numri i ndjekësve që është rritur me shpejtësi. Në sezonin televiziv të vitit 2017 Top Channel kishte 221 mijë ndjekës dhe 311 milionë shikime. Një vit më vonë 461 milionë shikime, në sezonin 2019-2020, 793 milionë shikime dhe në sezonin televiziv që u mbyll në gusht të 2021, shikimet shkuan në rekordin e 1.5 miliardë shikime. Aktualisht kanali i Top Channel ka.1.75 milionë ndjekës dhe shifrat po rriten me shpejtësi. Arsyeja se përse Top Channel është superfuqi mediatike edhe në kanalin e Youtube janë prodhimet televizive të gjithanshme dhe të suksesshme. Sezoni i ri që sapo ka nisur ka më shumë surpriza dhe pritshmëritë janë për një rritje me disa herë.