Në një deklaratë të drejtpërdrejtë dhe me tone ironike në Kuvend, këtë të enjte, 30 tetor, ministri i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Toni Gogu, ka akuzuar opozitën për përpjekje për të kthyer komisionet hetimore në spektakël. Ai iu referua debatit për komisionin e kërkuar nga opozita për çështjen McGonigal.
“Më në fund gjetët një amerikan që e doni, shumë mirë bëni. Komisionet hetimore s’mund të kthehen në kinema e kinostudio, s’mund të krijojnë Babalen 2 dhe e patë akuzat se si i merr era. Kjo çështje që e keni sjellë nuk është as shqiptare, as e re, as e ndershme. Ju, në hallin e madh që ju ka zënë, në vend që të ngrini një komision hetimor për të shikuar paratë tuaja që përfunduan në Washington dhe kush i mori dhe akuzat që i bëtë, merreni me sajesa dhe gjëra të cilat kanë mbaruar për drejtësinë amerikane.”, tha Gogu.
Ai shtoi më tej: “Nuk mundet të thotë Gjykata Kushtetuese që Parlamenti të përpijë kompetencat e Prokurorisë, duhej të ishte dënuar për korrupsion McGonigal… E dini si quhet ai njeriu që bën për të qeshur të tjerët me veprimet e tij të shkathëta, fjalori i gjuhës shqipe? Quhet karagjoz!”
