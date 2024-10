Tom Hardy bëri një gabim të madh një ditë më parë kur i dërgoi një listë me 27 kërkesa për filmin e tij të ardhshëm një punonjësi të IT-së në vend të producentit të filmit të tij, Peter Heslop.

Aktori 47-vjeçar mendoi se po ia dërgonte emailin marrësit të duhur, por ai u mor nga një burrë tjetër me të njëjtin emër, i cili punon si punonjës IT dhe nuk ka lidhje me të.

Sikur të mos mjaftonte kjo, lista që ai dërgoi doli në mediat e huaja dhe kërkesat e Hardy tashmë cilësohen nga shumë njerëz si të çuditshme dhe të paarsyeshme.

Aktori donte 27 artikuj për ambjentin ku do të qëndrojë për xhirimet e filmit, duke përfshirë një shpërndarës aromash livande, një kuti me 60 shisha me shije luleshtrydhe, birrë çeke, banjë me flluska me piper, karamele Haribo, dyshekë Jiu-Jitsu, thekse, çokollata specifike, aparat kafeje, supë me domate dhe pulë, një altoparlant Bose, Xbox Series X, printer, serum rihidratimi IV, kupa qensh dhe çanta për jashtëqitje.

Thuhet se Tom kërkoi sende shtesë për bulldogun e tij francez, Blue. Sipas Sun, punonjësi i IT-së ka pesë vjet që merr emaile të gabuara të destinuara për Peter Heslop tjetër. Gjatë asaj kohe, ai ka marrë rreth 50 emaile drejtuar producentit, duke përfshirë disa nga gruaja e tij, si dhe një që përfshin aktorin Idris Elba.

