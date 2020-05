Protestues të opozitës dhe aktiviste te shoqerise civile jane mbledhur ne shesh te protestojne kunder shembjes se Teatrit Kombetar.

Dikush nga aktivistet e pyeti Monika Kryemadhin nese do te amnistohet shembja e Teatrit kur opozita te vije ne pushtet. Kryemadhi u pergjigj thjesht.

“Une do t’i ha veshin Edi Ramës’ – tha kryearja e LSI.

Ndërkohë ajo paralajmëroi se Edi Rama do vijë një ditë që do t’ua marrë organet fëmijëve të shqiptarëve dhe do t’i trafikojë jashtë shtetit.

Kryemadhi nuk ngurroi të sulmonte edhe një tjetër gazetare: “Hiqe maskën njëherë se të bllokon frymëmarrjen. Se nuk të merr truri ajër pastaj” – tha ajo.

/javanews/a.r