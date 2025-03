Një ekspert i Qendrës për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare (CSIS) ka paralajmëruar se Kina ka vite që zhvillon armë për të shkatërruar aeroplanmbajtëset amerikane dhe për të reduktuar ndjeshëm efikasitetin e tyre në det.

Sipas Mark Cancian, i cili krijoi një simulues ushtarak në vitin 2023, armatimi i ri kinez mund të bëjë që anijet e Shteteve të Bashkuara të shmangin disa zona nga frika e sulmeve, duke mohuar kështu mundësinë e këtyre anijeve për të operuar në ato zona. Kjo është një strategji e njohur si Anti-Access ose Ndalimi i Zonës.

“Kina ka një gamë të gjerë sistemesh tokësore që përbëjnë një kërcënim të rëndë për anijet që operojnë në ujërat e saj bregdetare, dhe ky kërcënim bëhet më i fortë sa më afër të jenë anijet,” shpjegon Bradley Martin, një hulumtues kryesor i politikave në RAND Corporation.

Disa raketa balistike kineze, si DF-21 dhe DF-26, janë modifikuar për të sulmuar anijet luftarake amerikane, të cilat do të kishin një “problem të madh mbrojtës” për të parandaluar goditjen e këtyre raketave pasi ato të lëshohen.

“Raketa lëshohen nga territori kontinental i Kinës me distanca prej rreth 930 dhe 1.800 milje detare përkatësisht,” thekson Martin.

Megjithatë, anijet amerikane po përshtatin gjithashtu strategjitë e tyre mbrojtëse. Sipas analistëve, kur një aeroplanmbajtëse nis lundrimin, ajo gjithmonë shoqërohet nga destrojerë dhe shkatërrues me raketa të drejtuara që do të veprojnë për të mbrojtur anijen kryesore nga sulmet nga deti ose ajri.

Sistemet e mbrojtjes jo-kinetike janë gjithashtu një revolucion për mbrojtjen amerikane, dhe janë projektuar për të tërhequr ose larguar raketat armike përmes strategjive shumë të ndryshme dhe unike.

“Grupet e sulmit të anijeve të aviacionit disponojnë një seri mjetesh për të penguar selektimin e objektivave, për të krijuar objektiva të rreme, për të mashtruar raketat që po afrohen dhe për të vështirësuar lokalizimin dhe selektimin e objektivave,” siguron hulumtuesi.

Një mbrojtje e fortë që plotësohet me zhvillimin e mbrojtjeve pasive në vetë anijen. Me një kapacitet për të lëvizur deri në 97.000 tonë me ngarkesë të plotë, aeroplanmbajtëset amerikane kanë aplikuar një sistem kompleks ndarjeje, dublimi sistemesh dhe kontrolli të dëmeve, të cilat reduktojnë ndjeshëm dëmtimet gjatë një sulmi.

“Mburoja, hapësirat, aksesorët hermetikë, sistemet fikse të kontrollit të dëmeve dhe trajnimi për kontrollin e dëmeve kontribuojnë në mbijetesën e anijeve të aviacionit,” përfundon Martin.

Flota kryesore e botës Që nga Lufta e Dytë Botërore, Shtetet e Bashkuara kanë pasur aeroplanmbajtëset më të mira të botës. Vendi ka 11 anije të këtij lloji, me kapacitet individual për të akomoduar 70 avionë dhe mes 4,500 dhe 5,000 marinarë, dhe një gjatësi që arrin deri në 330 metra.