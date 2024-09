Policia e Tiranës ka dalë me njoftim në lidhje me një ngjarje të pazakontë. Një grua hyri në një market dhe mori me vete një vajzë 2-vjeçare. Pasi doli nga marketi me vajzën në duar, ajo u kthye sërish në market për ta kthyer.

Ngjarja ka ndodhur në “Rrugën e Barrikadave”.

Sipas policisë, nga dëshmitë e punonjëseve të marketit, gruaja që mori vajzën “ka shfaqur probleme dyshohet të shëndetit mendor”.

Policia njofton se po punon për identifikimin e saj dhe sqarimin e rrethanave të ngjarjes.

Njoftimi i policisë:

Në lidhje me një video të publikuar në një portal në të cilën shfaqet një shtetase në ambientet e një marketi, e cila merr në krahë një fëmijë të mitur, del nga marketi dhe më pas kthehet sërish, ju informojmë se:

Më datë 14.09.2024, është paraqitur në Polici shtetasi E. D., 34 vjeç, i cili ka kallëzuar se në Rrugën e Barrikadave, në një market, një shtetase ende e paidentifikuar, ka marrë në krahë vajzën e tij të mitur 2 vjeçe, ka dalë nga dera e marketit dhe më pas është rikthyer sërish.

Shërbimet e Policisë menjëherë kanë shkruar në vendngjarje ku kanë administruar pamjet filmike si dhe kanë pyetur punonjësit e marketit të cilët kanë pohuar se shtetasja në fjalë, gjatë komunikimit ka shfaqur probleme dyshohet të shëndetit mendor.

Vijon puna për identifikimin e saj dhe sqarimin e rrethanave të ngjarjes.