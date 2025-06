Grupimi “Tifozat Kuq e Zi” nuk do jenë në stadium për ndeshjen kundër Serbisë për shkak të një përplasje me FSHF-në. Ultrasit e Kombëtares do e ndjekin sfidën nga një ekran i madh në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, teksa kanë ironizuar edhe FSHF-në.

“Na hiqni biletat na vini përpara policinë, s’e vrisni dot zemrën që rreh për Shqipërinë”, shkruan TKZ.