Tkurrja e popullsisë po shndërrohet në një trend të qartë global, nga i cili nuk bën përjashtim as Shqipërisë.
Sipas projeksioneve të OKB-së, deri në vitin 2050, shqipëria pozicionohet në grupin e vendeve me tkurrje të vazhdueshme të popullsisë, e ndikuar nga emigracioni dhe lindshmëria e ulët.
Kjo ka nisur të shoqërohet me efekte negative në ekonomi, sidomos në tregun e punës, ku gjithnjë e më shumë sektorë po raportojnë mungesë punonjësish.
TREGUES DEMOGRAFIKË
|Popullsia
|~2.7 milion
|Rënia vjetore
|-1.5%
|Emigracioni neto
|negativ
|Mosha mesatare
|në rritje
“Shqipëria po ndjek të njëjtin model si shumë vende europiane, ku lindshmëria e ulët dhe emigracioni po çojnë në një tkurrje të qëndrueshme të popullsisë. Ky është një proces strukturor që ndikon drejtpërdrejt në tregun e punës dhe potencialin e rritjes ekonomike”, tha eksperti i ekonomisë, Ergis Sefa..
Kjo situatë po krijon një presion të dyfishtë ku nga njëra anë ka rritje kostosh për biznesin, dhe nga ana tjetër kufizim të prodhimit dhe investimeve.
EFEKTET NË EKONOMI
|FAKTOR
|NDIKIMI
|Më pak punëtorë
|Ulje prodhimi
|Rritje pagash
|Rritje kostosh
|Emigracion
|Humbje kapitali njerëzor
|Plakje popullsie
|Ulje produktiviteti
“Mungesa e fuqisë punëtore po detyron bizneset të rrisin pagat dhe në disa raste të kufizojnë aktivitetin, sidomos në sektorë si ndërtimi, turizmi dhe industria përpunuese.
Në afatgjatë, sfida është edhe më e madhe. Plakja e popullsisë rrit barrën mbi sistemin e pensioneve dhe shpenzimet publike, ndërsa ekonomia humbet potencialin për rritje të qëndrueshme”, tha Sefa.
Ekspertët theksojnë se pa ndërhyrje konkrete që nisin me politikat për nxitjen e lindshmërisë, te tërheqja e fuqisë punëtore dhe investimet në teknologji, tkurrja e popullsisë rrezikon të kthehet në një pengesë strukturore për zhvillimin ekonomik të vendit.
