Norma e lindshmërisë në familjet shqiptare ka pësuar rënie në vitet e fundit.

Eurostat publikoi një vrojtim sipas të cilit norma mesatare e lindshmërisë është 1,21 fëmijë për familje, nga 1,73 që rezultonte rreth 12 vite më parë.

Trendi rënës i lindshmërisë në familjet shqiptare, sipas ekspertit Erion Muço, do të sjellë pasoja ekonomike.

“Një familje e vogël do të thotë rënie ekonomike, më pak të mira dhe angazhim e kontribut në tregun e punës e kësaj familjeje, dhe më pak forcë pune në funksion dhe në dobi të sipërmarrjeve dhe bizneseve, duke bërë që zhvillimi ekonomik të jetë ose në stanjacion, ose në rënie,” shprehet z. Muço.

Sipas ekspertit, të dhënat tregojnë një shtrenjtim të kostos së jetesës për familjet shqiptare.

“Pasqyron një realitet ku vështirësitë ekonomike, edukimi apo nevojat që i duhen një familjeje për të përballuar të gjithë ecurinë e një fëmije janë vërtet të larta dhe të papërballueshme,” sqaron eksperti.

Në situatën aktuale, kërkohet një ndërhyrje në nivel qeverisës me politika mbështetëse për familjet shqiptare, veçanërisht në zonat rurale.

“Përshtatja e qeverisjes vendore me këto realitete të reja duhet të ingranojë buxhete të caktuara, duke mundësuar të gjitha kushtet dhe infrastrukturën që një familje e cila jeton në një zonë të caktuar të jetë normalisht e kënaqur me të ardhurat që ka, me punën që bën,” thotë z. Muço.

Në renditjen e vendeve me një normë të kënaqshme lindshmërie përfshihen shtete si Gjeorgjia, Rumania, Bullgaria dhe Mali i Zi, që mbajnë një normë pozitive të lindshmërisë.

Po ashtu, Franca vijon të ketë një nivel të lartë lindshmërie falë flukseve migratore nga të cilat ka përfituar tradicionalisht.