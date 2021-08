Shfaqet një tjetër vatër zjarri në Dukat të Vlores.

Vatra e re e flakëve është evidentuar mengjesin e sotem ne afersi te bazes se Pashalimit.

Behet fjale per nje vater te re, qe nuk ka lidhje me zjarrin masiv qe dogji siperfaqe te medha pak dite me pare ne kete zone, e qe u mbyll me shume veshtiresi.

Ka dyshime se edhe kete here kemi te bejme me nje vendosje te qellimshme te zjarrit ne Dukat.

Zjarrefikesit e Vlores kane shkuar ne vendin e ngjarjes ne perpjekje per te izoluar flaket.

/a.r