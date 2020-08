Edhe një i prekur me Covid-19 ka vdekur pasditen e së dielës.

Viktima është Q.K nga Komuna e Suharekës, e cila ishte hospitalizuar më 30 korrik në Spitalin e Prizrenit. Këtë lajm e ka bërë të ditur përmes Facebook-ut, drejtoresha e Shëndetësisë në Suharekë, Besa Kuqi.

Ky është postimi i saj i plotë:

“Sapo u informova nga qendra operative emergjente nga spitali i Prizrenit dhe me shume keqardhje ju njoftoj se edhe njē qytetare nga komuna e Therandës e humb betejen me #COVID19, Q.K (1950) e testuar pozitiv me 30 korrik dhe e hospitalizuar ne Spitalin e Përgjithshëm të Prizrenit.

Ngushëllimet më të sinqerta familjes. Numri i viktimave nga ky virus i msheftë arrin në 6 (gjashtë) në komunën tonë. Ju lutem, rriteni kujdesin, mbajeni distancën, mbajeni maskën, mbajeni higjienën dhe zbatoni masat mbrojtëse kundër #COVID19!”, ka shkruar ajo.

/e.rr