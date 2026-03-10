Një ngjarje tragjike ka tronditur Zvicrën pasditen e kësaj të marte (10 Mars). Një autobus i shërbimit postar u përfshi nga flakë të përmasave të mëdha në qendër të qytezës Kerzers, e cila ndodhet në Kantonin e Fribourg-ut. Si pasojë e zjarrit masiv, raportohet për një bilanc të rëndë me disa viktima dhe të plagosur në radhët e pasagjerëve.
Lajmi i raportuar fillimisht nga mediat lokale si La Liberté dhe agjencia italiane ANSA, është konfirmuar zyrtarisht nga policia kantonale zvicerane për agjencinë e lajmeve Keystone-ATS.
Operacioni i shpëtimit dhe bilanci i viktimave
Sipas të dhënave të para nga terreni, zjarri është zhvilluar me shpejtësi, duke bllokuar pasagjerët brenda mjetit. Ndonëse numri i saktë i viktimave nuk është bërë ende publik, autoritetet kanë konfirmuar humbjen e disa jetëve.
Ndërkohë, një operacion i gjerë emergjence u ngrit menjëherë në vendngjarje për t’u ardhur në ndihmë të mbijetuarve. Raportohet se të paktën një person, i cili ka pësuar lëndime të rënda, është transportuar me urgjencë drejt spitalit përmes një helikopteri të ekipeve zvicerane të shpëtimit (Rega).
Hetimet dhe apeli i autoriteteve
Në një prononcim të shkurtër për mediat, zëdhënësi i policisë kantonale të Fribourg-ut theksoi se aktualisht prioriteti i vetëm është shpëtimi i të lënduarve dhe sigurimi i perimetrit.
“Është ende shumë herët për të përcaktuar shkakun e saktë të zjarrit. Informacione të mëtejshme do të publikohen sapo policia dhe ekspertët të kenë një pasqyrë më të qartë të ngjarjes,” bëri të ditur zëdhënësi.
Për të lehtësuar punën e grupeve hetimore dhe atyre të emergjencës, e gjithë qendra e Kerzers është e rrethuar me kordonë sigurie. Policia u ka bërë apel qytetarëve dhe kureshtarëve që të qëndrojnë larg zonës së aksidentit për të mos penguar lëvizjen e autoambulancave dhe mjeteve të zjarrfikësve.
