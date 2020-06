Ambasada e SHBA në Tiranë jep lajmin e mirë se qeveria amerikane ka dhënë një tjetër ndihmë për Shqipërinë në luftën kundër koronavirusit.

Ambasada e SHBA shkruan se kanë mbërritur në Shqipëri dhe janë dorëzuar në ISHP 3500 komplete testimi për COVID të financuara nga qeveria amerikane.

“3.500 komplete testimi për COVID të financuara nga qeveria amerikane, kanë mbërritur në Shqipëri dhe janë dorëzuar në ISHP! Këto komplete testimi janë pjesë e kontributit të përgjithshëm Amerikan për të mbështetur reagimin e Shqipërisë ndaj COVID-19. Duke punuar me Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë këto komplete testimi do të ndihmojnë në zbulimin e rasteve si dhe gjurmimin e rasteve te lidhura me to”, shkruan ambasada.

