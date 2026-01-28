Dardan Spahia nga gjimnazi “Petro Nini Luarasi”, një kampion i arteve marciale, u kthye nga Lisbona me medaljen e artë në Kampionatin Europian të “Jiu-Jitsu Brasilian” duke garuar mes sportistëve të Europës në kategorinë U18.
“Një tjetër medalje ari vjen në Shqipëri nga nxënësit tanë. Dardan Spahia nga gjimnazi “Petro Nini Luarasi”, një kampion i arteve marciale, u kthye nga Lisbona me medaljen e artë në Kampionatin Europian të “Jiu-Jitsu Brasilian” duke garuar mes sportistëve të Europës në kategorinë U18. Krenarë për nxënës si Dardani, forca e shembullit që kur talenti, pasioni dhe disiplina ecin së bashku, ka vetëm fitues”, shkruan Rama.
