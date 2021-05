“Akuzat ndaj Berishës janë shumë të rënda dhe duke qenë akuza shumë të rënda, të dala nga vendi kampion i lirive, i demokracisë dhe shtetit ligjor si është SHBA-ja, por edhe me ato që kam parë vetë. Dosja e përgatitur është në SPAK, është e Izet Haxhisë, përveç shumë e shumë të tjera, që janë të përgatitura, shumë shpejt do të ketë një procedim penal ndaj Berishës dhe fëmijëve të tij. Fëmijët e tij akuzohen për korrupsion të rëndë. Sot ai justifikonte edhe dhëndrin për kompleksin Partizani etj. Nuk e justifikon dot. Kam unë një dosje të dhëndrit të tij dhe që e ka gjyqin me tezen e vet.

Poshtërsitë që ka bërë me tezen e tij janë të paimagjinueshme. Por atë e gënjen mendja se ka korruptuar disa gjyqtarë këtu dhe fiton ndonjë gjyq. Dhe harron që tezja dosjen e vet e ka çuar në Bruksel. Në SHBA janë bërë mal dosjet se ka shumë kallëzime ndaj Berishës. Kam bindje se do të fillojë procedimi penal ndaj Berishës, por edhe ndaj djalit dhe vajzës e dhëndrit që janë të mbytur deri në grykë me korrupsion, por edhe ndaj Liri Berishës, për fondacionin. Berisha e bëri sistem korrupsionin jo vetëm në Shqipëri, por edhe në familje.

Nuk kurseu asnjë pjesëtar të familjes me korrupsionin që ka bërë. SPAK-u i ka dosjet e gatshme dhe do të fillojë procedimin shumë shpejt. Berisha do të ketë fund të keq. Përfundimi i tij do të jetë si ai i Pinoçetit. Do të ketë një jetë jashtëzakonisht të vështirë. Do ta kalojë jetën në burg sepse ka bërë krime të shëmtuara kundër këtij vendi.”, tha Beqiri.