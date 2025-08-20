Gafat e Donald Trump me gjeografinë, kryesisht të shteteve të përfshira në konflikte, për të cilat ai pretendon se po i pajton, kanë qenë të shpeshta së fundmi.
Presidenti amerikan nuk i shpëtoi një të tillë edhe sot teksa në një interviste për “Mark Levin Show” e bëri Krimenë një ishull. Ai tha për gadishullin ukrainas që u aneksua nga Rusia, se ndodhet “në mes të oqeanit” dhe shtoi me pompozitet se është një “zonë e mrekullueshme me madhësinë e Teksasit”.
Presidenti amerikan pohoi, ndër të tjera, se gjatë mandatit të tij të parë, Rusia nuk kreu asnjë pushtim territorial, në ndryshim nga ajo që ndodhi nën presidentët e mëparshëm. Konkretisht, Trump theksoi se nën udhëheqjen e tij, Moska nuk ishte në gjendje të pushtonte territor, ndërsa përkundrazi “me Biden morën gjithçka, me Obamën morën Krimenë dhe me Bushin një pjesë të madhe të Gjeorgjisë”.
“Me mua, çfarë morën? Asgjë. Asgjë nuk u humb”, theksoi Trump.
Presidenti i SHBA-së madje pretendoi se pa qasjen e tij, konflikti Rusi-Ukrainë mund të kishte përshkallëzuar në Luftën e Tretë Botërore.
“Krimea ishte zemra dhe shpirti i këtij vendi. Është e bukur. Dhe Obama tha: ‘Jepjani Rusisë’. Kur Barack “Husein” Obama ua dha atyre, ai tha: ‘Thjesht dorëzojeni, nuk ka luftë’. Kështu që ata e dorëzuan. Ky ishte me të vërtetë fillimi i një periudhe katastrofike dhe të gjatë për vendin”, vuri në dukje Trump duke iu referuar konkretisht Krimesë.
Ai pretendoi se nëse SHBA do të kishte lëshuar territor në negociatat me Putin gjatë negociatave të fundit, Trump “do të kishte qenë në faqen e parë të çdo gazete për 20 vitet e ardhshme”. Përkundrazi, siç tha ai, kur Obama e bëri këtë, “askush nuk foli”.
Duke vazhduar, Trump theksoi rëndësinë e këtij territori të veçantë, pa shmangur gabimet.
“Unë nuk e dhashë Krimenë. Krimea është gjigante. Do të thoja se është sa madhësia e Teksasit, diku në mes të oqeanit. Është e mrekullueshme. Dhe e dhanë për shkak të Obamës. Dhe shtypi nuk flet për të. Ashtu siç nuk flasin për pjesën e Gjeorgjisë”, shtoi ai.
Në këtë pikë, vlen të përmendet se Krimea nuk ka lidhje me asnjë oqean, por laget nga Deti i Zi për pjesën më të madhe të gjatësisë së saj dhe nga Deti Azov në verilindje.
Ajo mbetet shumë mbrapa edhe në krahasimin e saj territorial me Teksasin, pasi gadishulli ukrainas zë një sipërfaqe prej 27,000 kilometrash katrorë, ndërsa Teksasi shtrihet në afërsisht 700 mijë kilometra katrorë.
