Një tjetër aksident rrugor është regjistruar në aksin Gjirokastër-Tepelenë.
Sipas informacioneve paraprake, dy automjete janë përplasur me njëra-tjetrën, duke shkaktuar dëme materiale dhe disa persona të plagosur.
Në vendngjarje kanë mbërritur menjëherë ambulanca, shërbimi zjarrfikës dhe forcat e policisë, të cilat kanë ndërhyrë për t’u dhënë ndihmën e nevojshme personave të përfshirë në aksident dhe për të siguruar zonën.
Autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e plota të përplasjes.
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