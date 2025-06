Një tjetër aksident me monopatinë është shënuar në Tiranë. Një 40-vjeçar është vënë nën hetim pasi ka përplasur me automjet një 17-vjeçar që lëvizte me automjet.

Sipas policisë, i riu është dëmtuar dhe ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve.

“U referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin Sh. Q., 40 vjeç, pasi automjeti që drejtonte është përplasur me monopatinën me të cilën lëvizste një 17-vjeçar. Si pasojë është dëmtuar 17-vjeçari, i cili ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve”, njofton policia.