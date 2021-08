Nënkryetari i LSI-së, Petrit Vasili duke marrë shkas nga një shkrim i ”Zërit të Amerikës”, thotë se qeveria ”Rama’ ka nxjerrë jashtë studentët për të strehuar afganët në godinat e ”Qytetit Studenti”, kurse në Maqedoninë e Veriut ata do të strehohen në hotele.

Për të Maqedonia e Veriut ka dhënë zgjidhjen e një shteti serioz dhe të organizuar ndërsa Shqipëria e qeverisur nga Rilindja vetëm ç’organizim, propagandë dhe zgjidhje të çmendura.

Nderkohe, Vasili me sa duket harron se Universitetet e fillojne vitin akademik me 15 tetor, dhe afganet do te qendrojne deri ne keto momente per t’u zhvendosur me pas ne Durres!

Postimi i plotë i Vasilit:

Sipas Zërit të Amerikës: “Kryeministri maqedonas Zoran Zaev i tha një televizioni të Shkupit se afganët do të vendosen në hotele dhe motele, ndërsa shpenzimet do t’i mbulojë qeveria amerikane”.

Ndërsa në Shqipëri janë larguar studentët dhe janë zbrazur 6 godina te ”Qyteti Studenti”.

Maqedonia ka dhënë zgjidhjen e një shteti serioz dhe të organizuar ndërsa Shqipëria e qeverisur nga Rilindja vetëm ç’organizim, propagandë dhe zgjidhje të çmendura./m.j