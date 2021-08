Nënkryetari i LSI, Petrit Vasili, nëpërmjet një statusi në rrjete sociale, e ka krahasuar në mënyrë metaforike nismën “Ballkani i Hapur”, me një kotec pa dyer e dritare, por që hap dyert vetëm për Serbinë.

Vasili thotë se Shqipëria është shteti me ekonominë më të mbyllur nga tre vendet e Ballkanit të Hapur. Sipas tij, ekonomia shqiptare është përqendruar në duart e disa personave, duke dëmtuar kështu pjesën tjetër të shqiptarëve.

Vasili thekson, se Rama ka atakuar Kosovën dhe liderët e saj, duke filluar që me kufijtë dhe sulmet e bëra ndaj kryeministrit Ramush Haradinaj dhe Albin Kurtit

Postimi i plotë i Vasilit:

Humori i zi i Ballkanit te hapur, perballe Shqiperise ne autarki kriminale dhe oligarkike te Edi Rames!!

Eshte vertet nje humor i zi histeria propagandistike e Ballkanit te hapur, perballe autarkise se Shqiperise se keqeverisur te Edi Rames.

E kufizuar, e asfiksuar dhe refuzuar nisma e Ballkanit te hapur ngjan me nje kotec pa dyer e dritare, por me nje vrime te vetme, qe sjell oksigjen vetem e vetem per Serbine.

Shqiperia eshte pjestarja me qesharake dhe me e poshteruar mes tre anetareve te Ballkanit te hapur dhe per shkak te Rames ngjan si lolua i vetem mes te treve.

Rama krijuesi i nje autarkie te kriminale dhe oligarkike ne Shqiperi e ka mbyllur ekonomine ne pese duar oligarkesh, qe rrembejne gjithshka duke varrosur tregun e lire, konkurencen dhe duke e bere Shqiperine aspak kompetitive ne Ballkan e me gjere pra te asfiksuar ekonomikisht dhe lavatrice te parave te pista.

Qeveria e Rames eshte realisht absorbuesja me dobet e investimeve te huaja dhe thithja e tyre eshte ne nje renie pikiate krahasuar me Serbine dhe Maqedonine dhe Shqiperia rezulton me treguesit me mizerabel ne terheqjen e ketyre investimeve.

Politikat subvencionuese te qeverise se Rames jane shume te dobta, te mbyllura klienteliste dhe jane shume shume larg Serbise dhe Maqedonise duke e bere Shqiperine bishtin e kavallit te treshes se famshme te Ballkanit te Hapur.

Funksionimi i drejtesise ne Shqiperi eshte pak te thuash turp, pasi kapja e drejtesise nga Rama dhe destruktimi e paralizimi i saj kane bere zero garancite juridike duke e ekspozuar bisnesin perpara agresivitetit korruptiv dhe arbitrar te qeverise se Rames ku ai eshte i pambrojtur dhe shume i atakuar.

E kunderta ndodh ne Serbi dhe Maqedoni ku keto granci jane te mbrojtura dukshem me mire duke e motivuar bisnesin vendas dhe te huaj te investoje fort ne keto vende.

Korrupsioni galopant dhe i pandeshkueshem i qeverise, qe ka prodhuar nje kolaps ekonomik ne shifra te frikshme e ka mbyllur akoma me keq Shqiperine duke e bere thjesht nje vend te degraduar, qe manipulohet me lehtesi nga pjestaret e tjere te klubit tresh te Ballkanit te hapur.

Te vetmen gje qe Rama dhe te tijte e kane bere fort dhe egersisht ka qene atakimi i Kosoves dhe liderave te saj me forme e me çdo mjet duke filluar nga kufijte e Kosoves dhe sulmeve te poshtra ndaj kryeministrit Haradinaj me pare dhe sot ndaj kryeministrit Albin Kurti,.

Stigmatizimi dhe urrejtja milosheviçjane e Rames ndaj Kosoves me nje kurajo, qe askush s’e ka pasur me pare eshte sherbimi i vetem, qe Rama i ofron treshes.

Ne cdo pikpamje del qarte, qe Rama eshte lolua i klubit tresh te Ballkanit te Hapur dhe Vuçiçi qe e udheheq ate me vasalin antishqiptar dhe antikosovar Rama.

Autarkia ne Shqiperi e prodhuar nga Rama qofte ne pikpamje politike ,ekonomike dhe shoqerore s’ka asnje lidhje me hapjen e propaganduar, por vetem me sherbimin, qe ajo po i ben lidershipit serb per te goditur Kosoven e per te realizuar endrren e çmendur e te parealizueshme te pasjes se udheheqjes politike te te gjithe Ballkanit nga Serbia.

Autarkia shqiptare thjesht provon “asgjënë” e Ballkanit te Hapur per shqiptaret dhe kosovaret, por thjesht sabotimin prej tij me çdo mjet e forme te integrimit euroatlantik te Shqiperise e Kosoves./m.j