Arjan Prenga akuzohet se në bashkëpunim me një tjetër person me iniciale A.N. kanë vrarë shtetasin me iniciale E.J.

Prenga ka qenë i dënuar me 6 vite dhe 8 muaj burg nga Gjykata e Lezhës. “Pas ndalimit, nga verifikimi i kryer ai është identifikuar si shtetasi Arjan Prenga., 34 vjeç, i cili ka rezultuar person i shpallur në kërkim, pasi Gjykata e Lezhës e ka dënuar me 6 vite e 8 muaj burgim, për veprat penale “Vrasja me paramendim” e kryer në bashkëpunim dhe “Armëmbajtja pa leje”. Ky shtetas, në vitin 2009, në Rrëshen, në bashkëpunim me shtetasin A. N. (ende i shpallur në kërkim), ka vrarë shtetasin E. J.” – njofton policia. Veprimet e mëtejshme do të kryhen nga Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë.