Tiranë/ Aksident i dy makinave dhe një motorri, plagosen drejtuesi dhe pasagjeri

Një aksident ka ndodhur pak më parë në rrugën “Xhanfize Keko”, në Tiranë.

Policia njofton se në aksident janë përfshirë dy makina dhe një motorr, ku janë dëmtuar drejtuesi dhe pasagjeri i mjetit të fundit.

Tiranë/Informacion paraprak

Më datë 02.03.2021, rreth orës 19:50, në rrugën “Xhanfize Keko”, janë përfshirë në përplasje mjeti me drejtues S. H., mjeti me drejtues E. Zh dhe mjeti motorr me drejtues F. K dhe pasagjer E. D. Si pasojë janë dëmtuar drejtuesi dhe pasagjeri i motorrit, të cilët ndodhen në spital, nën kujdesin e mjekëve.