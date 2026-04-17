Shqipëria ka mirëpritur armëpushimin 10-ditor të shpallur mes Izraelit dhe Libanit, i ndërmjetësuar nga presidenti amerikan, Donald Trump.
Në një reagim zyrtar, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, ndërsa e konsideron një zhvillim konstruktiv dhe të nevojshëm për të parandaluar humbje të mëtejshme të jetëve, shpreh shpresën se ky armëpushim do të krijojë kushte të favorshme për një dialog kuptimplotë mes palëve.
Sakaq, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme thekson rëndësinë e respektimit të plotë të armëpushimit nga të gjitha palët.
“Shqipëria mirëpret armëpushimin e shpallur 10-ditor midis Izraelit dhe Libanit, të ndërmjetësuar nga Presidenti Trump, si një hap konstruktiv dhe të nevojshëm drejt uljes së tensioneve dhe parandalimit të humbjeve të mëtejshme të jetëve.
Ndërsa bëjmë thirrje për respektimin e plotë të armëpushimit nga të gjitha palët, nënvizojmë se Hezbollahu duhet të ndërpresë të gjitha veprimet kundër Izraelit dhe të veprojë në përputhje me vendimet dhe autoritetin e Qeverisë Libaneze.
Shpresojmë që ky zhvillim do të ndihmojë në krijimin e kushteve për dialog kuptimplotë midis Izraelit dhe Libanit, duke hapur rrugën për një deeskalim më të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës.
Shqipëria i inkurajon të gjitha palët dhe partnerët ndërkombëtarë që të shfrytëzojnë këtë moment dhe të punojnë në mënyrë të koordinuar drejt një paqeje të sigurt, të qëndrueshme dhe të qëndrueshme në rajon”, theksohet në njoftimin nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme.
Një armëpushim 10-ditor midis Izraelit dhe Libanit ka hyrë në fuqi në mesnatë.
