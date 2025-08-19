Tirana rezulton të ketë paguar më shumë para për të siguruar jetën, makinën apo pronën gjatë vitit që lamë pas.
Të dhënat më të fundit nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare tregojnë se gati 62.1% e primeve të shkruara bruto janë të përqendruara në qarkun e Tiranës, ndjekur nga Durrësi me rreth 7.2% dhe Korça me 5.2%. Ndërkohë, Kukësi, Dibra dhe Gjirokastra kanë përqindjen më të ulët të primeve të shkruara bruto, përafërsisht 0.9%, 1.7% dhe 1.8%.
Ky mbizotërim i Tiranës me më tepër se gjysmën e primeve në shkallë vendi vjen për arsye se shumica e popullsisë është e përqendruar në Tiranë, ndërsa edhe kompanitë e sigurimit kanë një numër më të madh degësh që shtrihen në të gjithë kryeqytetin, që nënkupton se qytetarët kanë akses më të lehtë. Po ashtu, nëse marrim për bazë edhe faktin që pjesa më e madhe e kredisë së dhënë për blerje banese është në Tiranë dhe banka kërkon gjithmonë sigurim prone e jete kur jep kredi, nuk është për t’u habitur ky përqendrim aq i madh i primeve në kryeqytet.
Megjithatë, nëse e krahasojmë me vitin 2023, shumica e qarqeve kanë pasur rënie të primeve të shkruara bruto. Vetëm Fieri, Dibra, Lezha dhe Shkodra rezultojnë me një rritje të lehtë të tyre.
Ndërkohë, primet për frymë janë rritur me 8.8% krahasuar me vitin pararendës. Sipas Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, rreth 10,364 lekë ishin primet për frymë në 2024 nga 9,526 lekë që ishin në 2023.
Për sa i përket primit për frymë sipas qarqeve, kryeqyteti me 20,011 lekë për frymë zë vendin e parë, e pasuar nga qarku Durrës me 7,885 lekë për frymë dhe Vlora po ashtu me 7,819 lekë për frymë. Nga ana tjetër, Kukësi dhe Berati kanë pasur vlerën më të ulët të primeve për frymë në vitin që lamë pas.
Po për sa i përket dëmeve, në cilat qarqe kanë paguar më shumë kompanitë e sigurimit?
Përsëri pjesën më të madhe të dëmeve të paguara e ka qarku i Tiranës me 67.94%, pasuar nga Durrësi me 10.10%.
