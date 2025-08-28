Nuk është e para herë që revista prestigjoze botërore, Lonely Planet, shkruan për Shqipërinë. Por artikullin më të fundit ia kushton qytetit që sipas saj po bëhet gjithnjë e më kozmopolit, Tiranës. Liston 20 destinacione, që duhen vizituar në kryeqytet kësaj ky i fundit po tërheq gjithnjë e më shumë vëmendjen e turistëve.
Në vendin e parë rendit, Xhaminë e Namazgjasë, më e madhja në Ballkan me një arkitekturë të frymëzuar nga Xhamia Blu e Stambollit. Ndaj, sipas autores së këtij artikulli, kushdo që prek Tiranën duhet ta vizitojë patjetër këtë xhami.
Lonely Planet nuk harron xhaminë historike, që identifikon Tiranën, atë të Et’hem Beut.
“Afresket që zbukurojnë këtë xhami të vogël dhe simpatike të shekullit XVIII në sheshin ‘Skënderbej’ duken pothuajse po aq të gjalla sot sa ditën kur u pikturuan”, thuhet në artikull.
Sheshi “Skënderbej” është pasqyrë që tregon arkitekturën e ndryshme të qytetit me godinat që e rrethojnë dhe pasqyrojnë stile të ndryshme që nga ai italian, komunist dhe modern. Ky i fundit është ideal për të kaluar mbrëmjet e bukura në qytet.
Aty rrotull do të gjeni edhe Kulla e Sahatit, tepër unike dhe statujën e Heroit Kombëtar, Gjergj Kastriotit, i cili përfaqëson fuqishëm krenarinë, qëndrueshmërinë dhe vazhdimësinë e vendit, thuhet më tej në artikull.
Muzeu Historik Kombëtar, Muzeu Arkeologjik janë ndalesa që nuk duhen humbur teksa jeni në Tiranë, thotë Lonely Planet.
I sugjeron lexuesve të saj të shikojnë edhe zonën e nohur si ish-Blloku, dhe rezidencën e ish-diktatorit Hoxha që është shndërruar në rezidencë arti.
Sa i takon natyrës, një piknik në Liqenin Artificial është shumë i rekomanduar, po aq sa edhe një vizitë në Parkun Kombëtar të Dajtit, i cili ndodhet vetëm 25 kilometra larg qytetit.
Lista është e gjatë, por për Lonely Planet mjafton dëshira që vizitorët të përjetojnë disa përvoja kulturore interesante.
