Nga bunkerët te kafenetë: Duke zbuluar fytyrat e shumta të Tiranës. Është gati të bashkohet me BE-në në më pak se tre vjet, por çfarë u ofron kryeqyteti i Shqipërisë turistëve? Ky është artikulli i medias ndërkombëtare me seli në Bruksel “Travel Tomorrow” e cila sugjeron kryeqytetin shqiptar për ta vizituar.
Sheshi Skënderbej. Mendo për Grand Place të Brukselit, por rreth gjashtë herë më i madh dhe do të krijosh një ide për shkallën e kësaj hapësire të madhe publike në qendër të Tiranës.
U ndërtua nga austriakët në vitin 1917 dhe është i rrethuar nga ajo që mund të përshkruhet vetëm si një përzierje unike arkitekturore dhe është një pikënisje e shkëlqyer për çdo vizitë në qytet.
Të ecësh me një filxhan kafe është bërë zakon në shumë vende, por në Tiranë është thellësisht e rrënjosur në kulturën lokale si një ritual jetësor shoqëror dhe jo vetëm një dozë kafeine.
“Travel Tomorrow” shkruan se kryeqyteti njihet për numrin më të lartë të kafeneve për frymë në botë. Dhe ato shërbejnë si qendra thelbësore për lidhje, takime biznesi dhe për të kaluar kohë të lirë.
Por çfarë ka tjetër për të parë në Tiranë?
Sipas medias belge “Travel Tomorrow” një tjetër atraksion është Xhamia e Et’hem Beut në qendër të qytetit, e ndërtuar mes viteve 1791 dhe 1794. Ku më vonë u shpall monument historik dhe iu nënshtrua restaurimit në fund të viteve 1960 dhe 1970.
Shqipëria dhe BE-ja. Media belge “Travel Tomorrow” shkruan se Shqipëria, sigurisht, konsiderohet si një nga vendet kryesore në favor të anëtarësimit në BE midis vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe synon ta bëjë këtë deri në vitin 2030.
Ndryshe nga disa shtete anëtare aktuale, mbështetja për BE-në po lulëzon këtu, me mbështetjen publike për anëtarësim që thuhet se tejkalon 90%.
Dëshira për të rritur standardet e jetesës është ndër arsyet pse shumë shqiptarë duken të etur që vendi i tyre të bëhet anëtari i ardhshëm i BE-së.
Vlen gjithashtu të përmendet se çmimet në Tiranë dhe Shqipëri mbeten shumë të favorshme, sigurisht kur krahasohen me vende të tilla si Belgjika, me një vakt dhe pije të mirë që shpesh kushton deri në 50% më pak.
