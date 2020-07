OSHEE me anë të një lajmërimi për mediat bën me dije se nesër do të punojë në disa kabina në Tiranë. Sipas njoftimit të OSHEE-së, si rrjedhojë e punimeve, do të stakohet energjia për disa orë në disa zona të kryeqytetit.

Njoftimi i OSHEE-së: Pershendetje, Njoftim për abonentët #Tiranë Stakim, 15 korrik Për shkak të remontit të parashikuar në disa kabina në kryeqytet, në datën 15 korrik do të stakohet energjia në këto zona në Tiranë 15 korrik 09:00-12:00 Pjesërisht rruga “Llukë Kacaj”, “Rruga e Dibrës”,

12:10-15:00 Pjesërisht rruga “Dervish Hekali”, rruga “Hile Mosi” 09:00-15:00 Pjesërisht rruga “Misto Mame” 10:00-14:00 Pjesërisht zona e Rinasit, Nikël 10:00-14:00 Pjesërisht: Bërxullë, Rinas, Tapizë 09:00-13:00 Pjesërisht “Rruga e Dibrës” pranë Medresesë.