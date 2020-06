Klubi i Tiranës do t’i nënshtrohet testeve kundër Covid-19 pas transfertës së Ballshit, ku fitoi 3-1 ndaj klubit të Bylisit. Klubi bardheblu do të jetë në dispozicion të Institutit të Shëndetit Publik, i cili do të bëjë testet me tamponë për të gjithë skuadrën dhe stafin. Lajmin e konfirmojnë burime zyrtare të klubit bardheblu.

Te skuadra e Bylisit u regjistrua dhe rasti i parë i koronavirusit në Superligë, ku Eridion Qardaku rezultoi i infektuar nga Covid-19 pas kthimit nga Shkodra. Kjo ka detyruar ISHP-në që të marrë masa dhe të kryejë testet te Tirana përpara se 24 herë kampionët do të udhëtojnë në Gjirokastër për sfidën e së dielës kundër Luftëtarit.

/err