Të jetosh me qira në Tiranë po bëhet gjithnjë e më e vështirë. Çmimet janë rritur ndjeshëm, në disa zona deri në 100%, duke e kthyer tregun e banesave në një sfidë të përditshme për qytetarët. Turizmi, kërkesa e lartë dhe qiratë ditore po I kthejnë çmimet në shifra të papërballueshme për familjet shqiptare.
Qëndra e Tiranës është kthyer në një zonë thuajsë të paprekshme, për familjet shqiptare. Kërkesat vijnë nga nga ciftet e reja si dhe nga studentët, të cilët nuk kanë mundësi të blejnë një apartament dhe janë në kërkim të një banese për një kohë të gjatë dhe në një zonë të mirë, jo domosdoshmërisht elitare.
Agjentja imobiliare, Valeria Dushku shprehet se zonat si Paskuqani dhe Fresku nuk janë prekur nga rritja e qirave ndërsa banesat në zonat qendrote variojnë nga 600 euro deri 1500.
“Do përmendja zonat si Paskuqani, Babrruja, Fresku, Linza dhe Shkoza. Janë ende zona të Tiranës ku qiraja nuk është prekur nga një çmim në rritje, por qëndrojmë ende në 300–350–400 euro qiraja. Nëse flasim për 1+1, në zonat qendrore jemi nga 600 deri në 800 euro, ndërsa për 2+1 shkon nga 1000 deri në 1500 euro, në varësi të kërkesës që kanë klientët.
Megjithatë pjesë e kërkimeve janë dhe të huajt, të cilët kërkojnë një tjëetr standart. Në disa nga zonat më të kërkuara, si pranë Stadiumit Air Albania, një 2+1 kushton deri në 1 800 euro në muaj”, tha ajo.
Dushku thekson se kërkesat e shumta kanë ndikuar në rritjen e çmimeve.
“Kërkesat janë të shumta në Tiranë, dhe mendoj se kjo ka ndikuar edhe në rritjen e çmimit nga pronarët që japin apartamente me qira, duke qenë se kemi edhe tregun e të huajve që vijnë e punojnë në Tiranë dhe kërkojnë apartamente të përshtatura me standarde europiane.
Në 5-vjeçarin e fundit, zonat pothuajse të paprekshme mbeten Blloku dhe zonat qendrore, sa më afër qendrës, aq më shumë kërkohen nga të huajt. Para 5 vitesh mund të gjeje një apartament 1+1 në zonën e Liqenit të Thatë me 350 euro, ndërsa sot nuk gjen poshtë 600 euro”, shtoi ajo.
Në kryeqytet, oferta për apartamente me qira afatgjata po zvogëlohet. Shumë pronarë i kthejnë banesat në qira ditore për turistë, pasi fitimi është më i lartë. Kjo prirje ka kufizuar ndjeshëm numrin e apartamenteve të lira për banorët vendas dhe ka bërë që tregu të mbetet nën presion të vazhdueshëm.
Ekspertja e ekonomisë, Romina Radonshiqi u shpreh se ndikim në rritjet e çmimeve të apartamenteve ka patur edhe turizmi.
“Ka banesa që kanë pësuar rritje 50%, por edhe 100%. Ndikim të madh ka pasur turizmi, pasi shumë banesa po përdoren për biznes. Kostoja e jetesës në Shqipëri është tepër e lartë, dhe për shkak të kërkesës, pronarët i japin me një çmim më të lartë,” tha ajo.
Numri i familjeve shqiptare pa banesë në pronësi është rritur me 87% në 12 vitet e fundit. Sipas Censusit 2023, rreth 132 mijë familje, ose një në gjashtë, jetojnë me qira ose në banesa të huaja me marrëveshje me pronarin, krahasuar me 71 mijë në vitin 2011.
