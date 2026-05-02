Pesë ndeshjet e javës së 34-t në Superiore, prodhuan surpriza të mëdha në rezultate, ku ekipet e mbijetesës fituan ndaj atyre pretendente.
Tirana triumfoi minimalisht ndaj Teutës në transfertë, në duelin direkt për mbijetesë. Goli i Haxhiut në minutën e 77-të, nderoi bardheblurë e kryeqytetit, që mbajnë vendin e shtatë me 38 pikë, po aq sa Teuta e vendit të gjashtë, që është përfshirë në luftën e mbijetesës.
Me të njëjtin rezultat fitoi edhe Bylis ndaj Vllaznisë në transfertë. Ballshiotët mbajnë vendin e nëntë me 38 pik, ndërsa Vllaznia renditet e dyta me 60 pikë, pas Elbasanit kryesues.
Verdheblutë u mposhtën 4-2 nga Vora. Këta të fundit mbajnë vendin e tetë me 38 pikë, 3 më shumë se Flamurtari.
Vlonjatët triumfuan 4-1 ndaj Partizanit. Në duelin tjetër, Dinamo triumfoi 2-0 ndaj Egnatias dhe mban vendin e katërt me 48 pikë.
