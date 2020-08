Ditën e sotme janë konfirmuar 135 raste të reja me koronavirus, ndërsa një pacientë nga Tirana ka ndërruar jetë. Gjithashtu gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 72 qytetarë, duke e çuar numrin e të shëruarve në 3227, që nga fillimi i epidemisë.

Në njoftimin e përditshëm Ministria e Shëndetësisë bën me dije se aktualisht ne spitalin Infektiv dhe “Shefqet Ndroqi” po trajtohen 122 pacientë të konfirmuar pozitivë me Covid19, 20 pacientë janë në terapi intensive, 3 prej të cilëve të intubuar. Në dy spitalet, Covid 1 dhe Covid 2, ku përveç pacientëve të konfirmuar pozitivë me Covid19, po vijojnë të marrin trajtim edhe pacientë të dyshuar, të cilët po trajtohen sipas protokolleve përkatëse.

Shqetësuese është situata në kryeqytet ku ditën e sotme janë shënuar 113 raste, ndërsa aktive në total janë 1558.

COVID-19 – Statistika (7 Gusht 2020)

Testime totale 44881

Raste pozitive 6151

Raste të shëruara 3227

Raste Aktive 2735

Humbje jete 189 (Qarku Tiranë 91, Shkodër 31, Durrës 28, Fier 10, Elbasan 7, Lezhë 5, Kukës 5, Korçë 5, Vlorë 4, Dibër 2, Berat 1)

Shpërndarja gjeografike e rasteve aktive sipas qarqeve:

Tiranë 1558

Durrës 348

Shkodër 231

Vlorë 98

Fier 90

Kukës 94

Korçë 85

Lezhë 80

Elbasan 45

Berat 44

Dibër 33

Gjirokastër 29