Pas dhurimeve të uniformave ushtarake dhe një tankeri për Shkupin, Turqia po thellon bashkëpunimin e saj mbrojtës me Shqipërinë, duke synuar të rrethojë strategjikisht Greqinë. Ky është një pjesë nga shkrimi i publikuar nga ‘Pentapostagma.gr‘.

Shefi i Shtabit të Përgjithshëm Shqiptar të Forcave të Armatosura, Gjeneral Lejtnant Bajram Begaj, u takua me Ambasadorin e Turqisë në Tiranë, Murat Ahmet York dhe atasheun ushtarak turk, kolonel Campbell.

Pasi foli për bashkëpunimin e shkëlqyeshëm ushtarak dypalësh midis dy vendeve në fushën e Sigurisë dhe Mbrojtjes në rajon, ai theksoi se bashkëpunimi ushtarak midis Turqisë dhe Shqipërisë po zgjerohet.

Begaj theksoi rëndësinë e bashkëpunimit në fushën e arsimit të brezave të rinj si dhe nivelin e lartë të personelit ushtarak në akademitë të ndjekura nga qindra ushtarë shqiptarë.

‘Ne nuk e dimë në detaje se çfarë përfshin ky “bashkëpunim i ri mbrojtës”, por pothuajse me siguri ka të bëjë me “lehtësirat” e reja për anijet luftarake turke, nëndetëset, forcat tokësore, zhvendosjet e avionëve turq, si dhe zgjerimin e objekteve në Pasaliman, ku turqisht trupat janë të bazuara (20-180 njerëz).’– shkruhet në artikull.

Një pjesë nga shkrimi:

Termi “hark turk në Ballkan” nuk është as i ri dhe as i panjohur dhe tregon përpjekjen për të rrethuar strategjikisht Greqinë nga Turqia. Çështja nga pikëpamja ushtarake dhe strategjike është jashtëzakonisht e rëndësishme për Greqinë, e cila nuk duhet në asnjë rast, nëse kryen operacionet në Egje, për t’u përballur me kërcënime si në Jon dhe në Veri.

Turqia po lëviz diplomatikisht dhe ushtarakisht në Bosnjë-Hercegovinë, me të cilën mban marrëdhënie shumë të mira, diçka që po përpiqet të bëjë edhe me Serbinë.

E gjithë kjo ka sinjalizuar një alarm për Greqinë, e cila do të reagojë sipas Mesdheut Lindor, që nga Turqit në kundërpeshën e aleancave tona atje përpiquni të na rrethoni nga “lart”.