Sonte në orën 20:00 do të zhvillohet ndeshja Tirana-Crvena Zvedva në stadiumin kombëtar. Përballja me serbët frikësoi autoritetet se mund të ketë një skenar për ngritjen e dronëve nisur nga ajo që ndodhi me Kombëtaren në Beograd disa vite më parë, por edhe për faktin që nuk do të ketë tifozë dhe mesazhin e tyre ultrasit mund ta japin në një tjetër mënyrë. Kjo ka bërë që pranë stadiumit ‘Air Albania’ të pozicionohet një makinë e gardës cila është e pajisur me bllokues valësh që e bëjnë të pamundur ngritjen e dronëve të telekomanduar.Teksa i afrohemi fillimit të ndeshjes bardheblutë e kryeqytetit kanë zbuluar edhe 11-shen startuese.Ashtu siç pritej, Emanuel Egbo nuk ka sjellë asnjë surprizë në formacionin e Tiranës që do të zbresë në fushë nga minuta e parë në sfidën kundër Crvena Zvezda.

I vetmi ndryshim i pritshëm nga ndeshja e javës së shkuar kundër Dinamo Tbilis është aktivizimi i Hoxhallarit në krahun e majtë të mbrojtjes në vend të Ismajlgecit. Ndërkohë, sulmi edhe një herë do t’I besohet Ernest Muçit.

/e.rr