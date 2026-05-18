Shqipëria po fiton gjithnjë e më shumë vëmendje ndërkombëtare si një nga destinacionet turistike më tërheqëse në Evropë, veçanërisht për vizitorët nga vendet e Gjirit, përfshirë Kuvajtin. Me bregdetin e saj të paprekur, peizazhet mahnitëse natyrore, trashëgiminë kulturore dhe mikpritjen tradicionale, vendi po pozicionohet si një alternativë moderne dhe e përballueshme për pushimet verore, sipas një artikulli të botuar në “Times Kuwait”.
Ambasadori i Shqipërisë në Kuvajt, Ilir Hysa, duke folur për rritjen e interesit ndërkombëtar, tha se vendi ka përjetuar një rritje të ndjeshme të turizmit vitet e fundit, duke tërhequr familje, të rinj dhe turistë ndërkombëtarë që kërkojnë përvoja të reja evropiane përtej destinacioneve tradicionale.
Nga Riviera Shqiptare përgjatë deteve Adriatik dhe Jon, deri te turizmi malor, aventurat në natyrë dhe trashëgimia historike, Shqipëria ofron mundësi të shumta për çdo kategori udhëtari. Pushuesit mund të shijojnë plazhet me ujëra kristalore dhe resortet bregdetare, ndërsa adhuruesit e aventurës mund të eksplorojnë shtigje malore, lumenj dhe zona rurale piktoreske.
Sipas ambasadorit, turizmi rinor po njeh një rritje të fortë falë festivaleve verore, jetës së natës, kulturës së kafeneve dhe zgjerimit të ofertës gastronomike dhe argëtuese. Ai theksoi gjithashtu se siguria dhe stabiliteti i Shqipërisë janë bërë faktorë të rëndësishëm për turistët që kërkojnë qetësi dhe komoditet gjatë pushimeve.
Një tjetër avantazh për turistët nga vendet arabe është disponueshmëria e ushqimit hallall dhe ambienti mikpritës për udhëtarët myslimanë. Prania e xhamive në shumë qytete dhe tradita e bashkëjetesës fetare e bëjnë Shqipërinë një destinacion të afërt kulturorisht për vizitorët nga Gjiri.
Përveç turizmit, Shqipëria po shihet gjithashtu si një treg me potencial të lartë për investime. Ambasadori Hysa ftoi investitorët kuvajtianë të eksplorojnë sektorë si turizmi, pasuritë e paluajtshme, energjia e rinovueshme, bujqësia dhe infrastruktura, duke theksuar se procesi i integrimit në Bashkimin Evropian po rrit besimin e investitorëve të huaj.
Ai shtoi se qytetarët kuvajtianë përfitojnë nga procedura të lehtësuara hyrjeje në Shqipëri dhe mund të aplikojnë lehtësisht përmes sistemit elektronik të vizave, ndërsa mbajtësit e vizave të vlefshme amerikane, britanike ose Shengen mund të udhëtojnë pa vizë në shumë raste.
Në përfundim, ambasadori e cilësoi Shqipërinë jo vetëm si një destinacion pushimesh, por si një përvojë të plotë që ndërthur natyrën, kulturën, sigurinë dhe mundësitë ekonomike, duke e bërë vendin një nga tregjet turistike dhe investuese më premtuese në Evropë.
