Udhëtimi nuk ka pse të rëndojë mbi xhepat tuaja – mjafton të zgjidhni destinacionet e duhura për të përjetuar aventura të paharrueshme pa sakrifikuar argëtimin, shkruan John Bills në një artikull të botuar në të përditshmen britanike “Time Out”.
I konsideruar si një nga lukset më të mëdha të jetës, udhëtimi tashmë nuk është privilegj vetëm i turistëve me buxhet të lartë. Për fat të mirë, për aventurierët që kërkojnë të kursejnë, në mbarë globin ka destinacione që ofrojnë përvoja magjepsëse, kulturë të pasur dhe çmime të përballueshme.
Evropa, shpesh e perceptuar si e shtrenjtë, fsheh alternativa miqësore për portofolin. Sipas vlerësimeve, gjashtë vende në kontinent renditen ndër më ekonomiket për t’u vizituar, duke ofruar kombinimin ideal mes kostos dhe eksperiencës.
Ndërkohë që Evropa Perëndimore mbetet sfiduese për buxhete modeste, pjesë të tjera të kontinentit ofrojnë mundësi të shkëlqyera për pushime cilësore me shpenzime të arsyeshme. Koha për aventurë ka ardhur – dhe nuk ka nevojë të shtrëngoni buxhetin para se të bëni gati valixhet!
Revista britanike “Time Out” ka përfshirë Shqipërinë në listën e gjashtë vendeve më të mira dhe më të lira për t’u vizituar në Evropë, duke e cilësuar atë, si një nga destinacionet më emocionuese dhe me raportin më të mirë cilësi-çmim në kontinent.
Sipas artikullit, udhëtimi nuk duhet të jetë domosdoshmërisht i kushtueshëm për të përjetuar një përvojë e jashtëzakonshme.
Për turistët me buxhet të kufizuar, Evropa Lindore ofron alternativa të shumta të përballueshme, ndërsa Shqipëria spikat për kombinimin e natyrës spektakolare, mikpritjes dhe çmimeve konkurruese.
Në fokus të veçantë vihet bregdeti shqiptar, i konsideruar si atraksioni kryesor i vendit.
Qytete si Saranda, Vlora dhe Himara përmenden për peizazhet mbresëlënëse buzë detit dhe kostot e ulëta krahasuar me destinacionet e tjera mesdhetare.
Artikulli thekson se vizitorët mund të kalojnë pjesën më të madhe të kohës pranë detit, duke shijuar plazhet dhe atmosferën relaksuese.
Në veri, Shkodra përshkruhet si një qytet që pasqyron jetën autentike urbane shqiptare, ndërsa Tirana vlerësohet si një nga kryeqytetet më pak të njohura të Evropës.
Pavarësisht sfidave në infrastrukturë, revista vlerëson se kjo e bën përvojën edhe më të përballueshme për vizitorët e huaj, duke sugjeruar transportin lokal, akomodimin në bujtina dhe shijimin e gatimeve tradicionale si byreku.
Përveç Shqipërisë, në listën e publikuar nga “Time Out” përfshihen edhe Bosnjë-Hercegovina, Lituania, Serbia, Polonia dhe Bullgaria, të cilat vlerësohen si destinacione që ofrojnë eksperienca të pasura turistike me kosto të ulët.
Ky vlerësim i fundit konfirmon rritjen e interesit ndërkombëtar për Shqipërinë si një destinacion turistik konkurrues dhe në zhvillim, duke e pozicionuar vendin në hartën e turizmit evropian.
Shqipëria:
“Shqipëria është një nga vendet më emocionuese në Evropë, një vend spektakolar që vazhdimisht tejkalon pritshmëritë.
Eksploroni ujërat e kristalta të detit, pasi vija bregdetare e vendit është atraksioni kryesor i vendit, me qytete si Saranda, Vlora dhe Himara që ofrojnë peizazhe mahnitëse bregdetare me çmime të pabesueshme!
Në veri, Shkodra shfaq jetën e qytetit shqiptar – me më shumë biçikleta nga ç’mund ta imagjinoni – dhe Tirana është një kryeqytet i gjallë.
Infrastruktura është e mirë, me një buxhet të kufizuar mund të udhëtoni me transport lokal, të qëndroni në bujtina dhe të shijoni ushqime tradicionale, siç është byreku”.
