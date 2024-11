Shumë vende janë të shqetësuara për sigurinë e TikTok dhe lidhjet e platformës me Kinën zyrtare. Përveç problemeve politike aplikacioni tashmë është e konfirmuar se krijon probleme serioze në shëndetin mendor, sidomos tek adoleshentët, shkruan euronews.com.

Po përmendim disa vende më me peshë gjeopolitike, ushtarake dhe ekonomike sipas të cilave ky aplikacion përbën një rrezik serioz për ta dhe banorët e tyre.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës

Më 13 mars, Dhoma e Përfaqësuesve miratoi me shumicë dërrmuese një ligj që kërkon që kompania mëmë me bazë në Pekin të TikTok të largohet nga platforma ose të përballet me një ndalim mbarëkombëtar.

Përpjekja, e kundërshtuar më parë nga Senati për shqetësimet e lirisë së fjalës, u miratua më 24 prill si pjesë e një pakete më të madhe.

Britania e Madhe

Më 16 mars 2024, Oliver Dowden, sekretari i Shtetit i Mbretërisë së Bashkuar në zyrën e kabinetit, njoftoi në një deklaratë për Dhomën e Komunave të Mbretërisë së Bashkuar një ndalim të menjëhershëm të aplikacionit në pajisjet zyrtare të qeverisë.

Franca

Më 24 mars, qeveria franceze ndaloi instalimin dhe përdorimin e aplikacioneve “rekreative” si TikTok, Netflix dhe Instagram në telefonat e punës të 2.5 milionë nëpunësve civilë.

Ndalimi, i cili u njoftua me një udhëzim “detyrues”, ka hyrë menjëherë në fuqi dhe nuk vlen për telefonat personalë të punonjësve të shtetit.

Estonia

Në fund të marsit, ministri në largim i IT dhe Tregtisë së Jashtme të Estonisë, Kristjan Jarvan, deklaroi se TikTok do të ndalohej nga telefonat e ofruar nga shteti për zyrtarët publikë.

Australia

Më 4 prill, Australia ndaloi TikTok nga të gjitha pajisjet në pronësi të qeverisë federale për shkak të shqetësimeve të sigurisë.

Një paralajmërim i lëshuar nga Departamenti i Prokurorit të Përgjithshëm tha se TikTok paraqet rreziqe për sigurinë dhe privatësinë për shkak të “grumbullimit të gjerë të të dhënave të përdoruesit dhe ekspozimit ndaj udhëzimeve jashtëgjyqësore nga një qeveri e huaj në konflikt me ligjin australian.

Holanda

Ministria e Brendshme holandeze ka dekurajuar përdorimin e të gjitha aplikacioneve nga “vendet me një program agresiv kibernetik që synon Hollandën ose interesat holandeze në telefonat e shpërndarë nga qeveria.

Ministria paralajmëroi se aplikacionet nga vende si Kina, Rusia, Koreja e Veriut dhe Irani përbënin “një rrezik të lartë spiunazhi”.

Norvegjia

Më 23 mars, parlamenti i Norvegjisë ndaloi Tiktok nga pajisjet e punës, pasi Ministria e Drejtësisë e vendit paralajmëroi se aplikacioni nuk duhet të instalohet në telefonat e ofruar për punonjësit e qeverisë.

Ministrja e Drejtësisë Emilie Enger Mehl tha në një deklaratë se “në vlerësimet e tyre të rrezikut… shërbimet e inteligjencës norvegjeze identifikojnë Rusinë dhe Kinën si faktorët kryesorë të rrezikut për interesat e sigurisë së Norvegjisë”.

Belgjika

Më 10 mars, Belgjika njoftoi se do të ndalonte TikTok nga pajisjet në pronësi ose të paguara nga qeveria federale belge për të paktën gjashtë muaj, duke përmendur shqetësimet për sigurinë kibernetike, privatësinë dhe dezinformimin.

Kryeministri Alexander de Croo tha se ndalimi bazohej në paralajmërimet nga Shërbimi i Sigurisë Shtetërore dhe qendra e tij e sigurisë kibernetike, e cila tha se aplikacioni mund të mbledhë të dhënat e përdoruesve dhe të modifikojë algoritmet për të manipuluar lajmet dhe përmbajtjen e tij.

Danimarka

Më 6 mars, ministria Daneze e Mbrojtjes njoftoi se do të “ndalojë përdorimin e aplikacionit në njësitë zyrtare” si një masë sigurie kibernetike.

Në një deklaratë, ministria tha se Qendra e Sigurisë Kibernetike e vendit skandinav, pjesë e shërbimit të inteligjencës së jashtme të Danimarkës, kishte vlerësuar se ekzistonte rreziku i spiunazhit.

Kanadaja

Më 6 nëntor, qeveria federale kanadeze urdhëroi TikTok të ndalojë operacionet e saj në vend për shkak të shqetësimeve për ndërhyrje të huaja.

Ministri i Inovacionit François-Philippe Champagne i tha medias shtetërore se vendimi për mbylljen e dy zyrave të TikTok në Toronto dhe Vancouver u mor në bazë të këshillave të ekspertëve të sigurisë dhe inteligjencës kanadeze.

Zelanda e Re

Më 17 mars, Zelanda e Re njoftoi se TikTok do të ndalohej nga telefonat e ligjvënësve të qeverisë në fund të muajit.