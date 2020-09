I riu që shfaqet në foton e mëposhtme është Kevin Cungu, autori i plagosjes së ndodhur mbrëmjen e sotme në lagjen ”5 Maji” në Tiranë.

Teksa kishte dalë bashkë me mikun e tij, Rexhep Xhekja, të rinjtë janë përplasur me njëri-tjetrin.

Për konflikte të dobëta dy të rinjtë janë konfliktuar, dhe Cungu ka nxjerrë armën duke qëlluar në këmbë mikun e tij.

Kevin Cungu është vëllai i Markelianit, i cili vetëm pak muaj më parë grabiti dhe plagosi me armë banesën e Petrit dhe Afërdita Lazes. I riu Markelian Cungu, është i skeduar për një sërë grabitjesh me dhunë dhe me armë në kryeqytet.