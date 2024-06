“Tifozja më seksi” e Evropës ishte në turmë duke brohoritur për Shqipërinë gjatë ndeshjes kundër Kroacisë.

36-vjeçarja ishte në stadium me djalin e saj, shkruan The Sun.

Ajo ka pozuar me një bluzë të kuqe dhe pantallona të zeza teksa bëri me duar simbolin e shqiponjës dy krenare me djalin e saj.

Modelja është ish-bashkëshortja e ish-futbollistit Blerim Dzemaili.

Por marrëdhënia e saj u përkeqësua në vitin 2017.

Duke folur në emisionin televiziv italian Le Capitaine, ajo tha në mënyrë kontroverse: “Seks para ndeshjeve? Futbollistët nuk janë dashnorë të mëdhenj. Ata preferojnë ta bëjnë vetë”.

Më pas dyshohet se ish-mesfushori i Boltonit dhe Napolit bëri kërkesë për divorc menjëherë dhe kërkuan që Erjona të mos përdorte mbiemrin e tij.

Dyshja thuhet se u divorcuan në fillim të vitit 2018.