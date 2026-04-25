Derbi i kryeqytetit mes Tiranës dhe Partizanit i vlefshëm për javën e 33-të të Superiores, ka nisur me vonesë për shkak të tymit që “pushtoi” fushën.
Nuk mungojnë tifozët e flaktë të “demave” dhe të bardhebluve të cilët kanë ndezur supersfidën me banderola të ndryshme.
Tifozët e kuqtë mbajnë në duar një banderolë me shkrimin: “Myte, Myte”. Kjo duke qenë se në dy derbit e fundit ka triumfuar Partizani dhe se skuadra e Shehit rrezikon rënien nga kategoria.
Por tifozët bardheblu iu janë përgjigjur me një tjetër banderolë: “Ata duan që ne të biem, por ne qëndrojmë mbi të gjithë”.
