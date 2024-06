Ditën e sotme në pothuaj gjithë mediat botërore është folur për thirrjet dhe koret e tifozëve të përfaqësueseve të ndryshme.

Disa prej tyre ishin të pakëndshme, pasi përmbanin mesazhe politike ose thjesht mesazhe të cilat nuk kishin lidhje me futbollin.

“Provokime”, nëse do t’i quajmë të tilla, ka pasur edhe mes tifozërive të Danimarkës dhe Anglisë.

“Vikingët” danezë i kanë “prekur në tela” rivalët anglezë duke transformuar “himnin” e tyre të famshëm “It’s coming home” (Po vjen në shtëpi) duke e kënduar në kor “England England , it’s never coming home” (Angli, Angli, nuk do të vijë kurrë në shtëpi”).

/a.r

“England, England, it’s never coming home”

