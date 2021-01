Gazetari Artan Hoxha ka reaguar lidhur me trazirat që ndodhën në Capitol Hill të SHBA-së, ku mbetën të vdekur 4 persona dhe u arrestuan 52, sipas të dhënave që raporton “BBC”.

Postimi i Artan Hoxhës

Zhgënjim i madh me Capitol Hill(Kongresin Amerikan)!!!

Nuk kishte as rregullore bulevardi!!!

As rregullore të rrethimit të jashtëm!!!

As rregullore të rrethimit të brendshëm!!!

Madje edhe forcat e sigurisë edhe Garda Kombetare, ishin kot fare.

As automatik MP-5 nuk kishin, as snajper, por mbanin ca pistoleta, si lodra kalamajsh me ujë.

More as nuk hapën zjarr mbi “barbarët” dhe “kokëpalaret”, që dhunuan pas 200 vitesh, godinën më të rendesishme ne Amerike….

Eh, Sali Berisha..ku je?!

T’i kishe vendosur pesë snajperat ne tarracë dhe te guxonte kush te afrohej, te rrethimi i jashtëm.

Pale t’i ngjiteshin mureve te godines qeveritare

