Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama gjatë një takimi në Finiq nuk ka kursyer batutat në tavolinë edhe me kamarierin.

Rama ka përshëndetur kryebashkiakun e Finiqit, Leonida Kristo në takim në gjuhën greke duke i thënë ‘’Ti kaneis kala?’’.

Më pas Rama pa se nuk po i vinte kafja, dhe i tha kamarierit se kryebashkiaku i Finiqit e kishte marrë kafen kurse ai jo, dhe kjo as hile greke nuk është.

Edi Rama: Ti kaneis kala?. Kjo kafja jote, se kafja jonë s’ka ardhur. Pse s’na e sjell ne, ku e ke parë që i jep kafe këtij që është këtu. As hile greke s’quhet. As hile greke s’quhet. Edhe pastaj, më fal Kristaq. Jepi Kristaq jepi. Jepi mor burr, se do vijë kafeja. Me gjithë këtë zhurmë që bëmë do vijë kafeja…

/a.r