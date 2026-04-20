Ky është një denoncim dhe një thirrje që meriton vëmendje të menjëhershme, veçanërisht duke pasur parasysh integritetin e Dr. Tritan Kalos dhe rrezikun që i kanoset shëndetit publik nga këto skema mashtruese.
Përdorimi i teknologjisë Deepfake dhe Inteligjencës Artificiale për të manipuluar zërin dhe imazhin e mjekëve të njohur është kthyer në një epidemi digjitale që kërkon reagim institucional.
Ai bën edhe një kritikë ndaj organeve ligjzbatuese dhe mbrojtjes së privatësisë. Është shqetësuese që, pavarësisht denoncimeve, këto reklama vazhdojnë të qarkullojnë të papenguara.
Kujdes! Mesazhi i mjekut tonë të njohur flet qartë që të mos biem pre e reklamave që premtojnë “shërime mrekullibërëse” përmes figurave të njohura.
Këto mashtrime zakonisht funksionojnë përmes faqeve fantazmë në Facebook dhe Instagram, të cilat sponsorizojnë video ku zëri i mjekut sinkronizohet me lëvizjet e buzëve përmes Inteligjencës Artificiale.
Policia e Shtetit (Sektori i Krimit Kibernetik) dhe Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale duhet urgjentisht të njoftojnë zyrtarisht qytetarët dhe për raste të tilla të nisin menjëherë hetime. Këto faqe duhet të bllokohen urgjentisht.
“Nëse mundeni bëni zë në gazetë se po i marin njerzit në qafë me barna jo dobiprurëse. Linqet m’i kanë nisur nga Tirana se më pyesin pacientë dhe dashamirës të shumtë në lidhje me vërtetësinë e tyre. Kjo nuk lejohet ne asnje vend te botes” – më tha Dr.Kalo në një bisedë telefonike.
Teknologjia moderne në duar të gabuara ka nisur të godasë jo vetëm moralin e një individi, por direkt xhepat dhe shëndetin e njerëzve më vulnerabël, siç janë të moshuarit.
Nga Dr.Tritan Kalo
Mashtrimi me tregtimin e barnave mjeksore dhe suplementet humanë nuk ka të ndalur. Firmat farmaceutike reklamojnë on line nën abuzim e plotë të figurave të ndryshme të Mjeksisë Shqiptare, gjithshka veç që të bëjnë abuzivisht para.
Kam dërguar disa raportime dhe denoncime për abuzimin e bërë prej tyre me figurën timetë një Mantelbardhi që kurrë dhe në asnjë rrethanë nuk ka promovuar një bar ose suplement të vetëm.
ASKUSH nga organet përkatëse ligjzbatuese dhe ato mbrojtëse të privatësisë e të dhënave personale, nuk e ka marë mundimin të ndërmarë një hap të vetë kundrejt këtyre abuzivuesve me shëndetin e popullit dhe figurën e ruajtësve të shëndetit të tij.
Në vend që të japin leksione demokracije nëpër botë. QEVERIA dhe levat e saj duhet ti japin fund një praktike të tillë moralisht dhe ligjërisht të dënueshme.
Po ashtu qytetarët tanë të bëhen të kujdesshëm në çka u ofrohet, dhe të thellohen në leximin e vëmëndshëm të reklamimeve të ndryshme për barna dhe suplemente, e të mos bëhen vetviktima të këtyre reklamimeve.
KUJDES me shëndetin dhe me jetën tuaj bashkëkombas!!!
